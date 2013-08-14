Украина в июле увеличила импорт газа из Польши и Венгрии на 3%

Украина в июле текущего года увеличила импорт газа из Польши и Венгрии на 3% – до 269,6 млн кубометров по сравнению с 124,8 млн кубометров в июне, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы.

Согласно сообщению, с ноября 2012 года по 1 июля 2013 года общий объём поставок природного газа с Польши и Венгрии составил 952,3 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» проводит работы по расширению газового коридора с Венгрией на украинской стороне. По этой причине поставки в направлении Украины приостановились с 1 по 15 августа 2013 года.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, поступления газа в текущем году от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading составят 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».