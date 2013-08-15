Посол России Зурабов озвучил условие снижения цены газа для Украины до 268,5 доллара

Стоимость российского газа для Украины в случае создания российско-украинского консорциума по управлению украинской газотранспортной системой была бы гораздо ниже нынешней - 268,5 доллара вместо более чем 400 долларов за 1 тысячу кубометров, заявил посол России в Украине Михаил Зурабов, сообщают РИА «Новости».

По его словам, российская сторона была готова прийти к соглашению о снижении стоимости газа для Украины во время запланированного на декабрь 2012 года визита в Москву президента Украины Виктора Януковича, однако визит был отменен по инициативе украинской стороны.

"Естественно, Российская Федерация, "Газпром" рассчитывали, что сотрудничество (России и Украины) в энергетической сфере выйдет на качественно новый уровень. Речь шла о создании энергетического консорциума", - сказал Зурабов.

Как сообщал УНИАН, Украина несколько лет пытается пересмотреть газовые соглашения с Россией, считая цену завышенной, а также ищет альтернативные источники поставок и сокращает закупки российского газа.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт российского газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м., а за первые 6 месяцев 2013 года - до 9,67 млрд куб. м, или на 40% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Газпром» в первом полугодии 2013 года сократил доход от продажи газа на рынках СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,1% из-за падения продаж в Украине.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.