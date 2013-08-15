Статистика из США и ситуация в Египте подняли цены на нефть

На мировых торгах в черверг, 15 августа, цены на нефть растут на фоне сокращения запасов сырья на оптовых складах США и напряженной обстановки в Египте.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,34% - до 110,58 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,37% и составила 107,25 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 9 августа, сократились на 2,8 миллиона баррелей до 360,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1,6 миллиона баррелей.

В Египте в результате разгона демонстраций и массовых беспорядков в среду, 14 августа, погибло свыше 270 человек, в том числе 43 сотрудника полиции. Сторонники свергнутого военными президента Мухаммеда Мурси заявляют почти о 3 тысячах убитых в своих рядах. Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.