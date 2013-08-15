Иран оценивает разведанные запасы нефти в рекордные 1,8 трлн долл.

Правительство Ирана оценивает стоимость разведанных запасов нефти в стране в рекордные 1,8 триллиона долларов, что равно выручке от продажи сырья за последние более чем 100 лет.

Об этом заявил заместитель министра нефтяной промышленности страны Ахмад Галебани, сообщает Прайм.

"Данная сумма подсчитана с учетом текущих цен на нефть и газ", - приводит слова чиновника агентство Mehr. За последние два года, по словам Галебани, производство нефти составило 18,6 миллиарда баррелей.

В прошлом году вероятность обнаружения нефти при бурении разведочных скважин составила 90%. Галебани добавил, что Иран обладает наиболее передовыми технологиями в области геологоразведочных работ в регионе.

"Это показатель возможностей нефтяной промышленности Ирана и неэффективности санкций", - подчеркнул замминистра.