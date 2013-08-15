«Нафтогаз» жалуется, что ему задолжали более 17 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью «Нафтогаз Украины».

В «Нафтогазе» обратили внимание, что в рамках поручения премьер-министра Украины Николая Азарова «Нафтогаз Украины» начал активную подготовку к отопительному сезону. «Однако наличие значительных долгов предприятий коммунальной теплоэнергетики негативно влияет на финансовое состояние компании и затрудняет выполнение своевременных расчетов за импортированный природный газ», - отмечается в сообщении компании.

В «Нафтогазе» также сообщили, что согласно действующему законодательству, ответственность за теплоснабжение потребителей возложена на органы местного самоуправления, при этом природный газ в Украине отпускается потребителям исключительно при условии стопроцентной оплаты топлива.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. Компания занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года «Нафтогаз» увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раз - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн. Валовой убыток компании за январь-июнь 2013 года составил 4,426 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» закончил с валовой прибылью в 1,614 млрд грн.

Цена российского газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,7% - до 10,2 млрд кубометров. Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.