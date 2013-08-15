«Черноморнефтегаз» накопил в Глебовском хранилище 260 млн кубометров газа

Крупный украинский добытчик газа «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) с апреля 2013 года по состоянию на 15 августа накопил в Глебовском подземном хранилище газа (ПХГ) 260 млн куб. м газа в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2013-2014 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«При плане закачки в 360 миллионов кубометров в «Черноморнефтегазе» рассчитывают перейти в этом году рубеж в 400 миллионов кубометров и довести активный объем природного газа в Глебовском подземном хранилище до объема более 900 миллионов кубометров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-июль 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 874 млн куб. м природного газа, что на 35,5%, или на 229 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Компания повысила прогнозный объем добычи газа в 2013 году на шельфе Черного и Азовского морей до 1,85 млрд куб. м с 1,649 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

Глебовское ПХГ создано на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. ПХГ предназначено для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму.

На Глебовском ПХГ пробурены 134 скважины (эксплуатационных - 120, используемых при отборе и закачке - 70). В состав производственного комплекса входят компрессорная станция, установки очистки и сепарации газа.

Максимальный объем активного газа в Глебовском ПХГ составляет 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.