Украина увеличила суточный объем поставок газа из Венгрии на 60%

Украина с 15 августа, после двухнедельного перерыва, возобновила поставки природного газа из Венгрии с увеличением суточного объема на 60% по сравнению с среднесуточным объемом в июле текущего года - до 9,027 млн куб. м с 5,416 млн куб. м, сообщает оператор венгерской ГСТ FGSZ Ltd.

По данным компании, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) — компания «Укртрансгаз» заявила на 15 августа импорт газа с территории Венгрии в объеме 9,027 млн куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 июля оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd. сообщила, что «Укртрансгаз» намерен провести работы по расширению системы на украинской стороне. По этой причине поставки в Украину были приостановлены с 1 по 15 августа 2013 года.

С июня 2013 года компания ВЕТЭК, подконтрольная украинскому бизнесмену Сергею Курченко, осуществляет импорт природного газа по венгерскому маршруту, в объеме 130 млн куб. м в месяц.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако это не означает полный отказ от импорта российского газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова — ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко - ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа — Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (Польша, РФ).