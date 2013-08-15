Линия электропередачи «Днестровская ГАЭС – «Бар» введена в эксплуатацию

В Винницкой области возле города Бар после реконструкции введена в эксплуатацию линия электропередачи 330 кВ «Днестровская гидроаккумулирующая электростанция — подстанция «Бар».

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии объекта принял участие министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Реализация этого проекта является ярким примером творческого международного сотрудничества в энергетической сфере Украины. Мы благодарны Международному банку реконструкции и развития за постоянное сотрудничество и эффективную поддержку в реализации этого проекта. Я уверен, что проект по передаче электроэнергии в целом будет также успешно завершен до конца 2014 года и начата реализация нового проекта», - отметил министр.

Как рассказал директор юго-западной энергосистемы НЭК «Укрэнерго» Евгений Навроцкий, сегодня завершено строительство линии, которая связывает подстанцию «Бар» с Днестровской ГАЭС. Он пояснил, что полная реконструкция подстанции с полной заменой оборудования проводилась в связи с тем, что оборудование уже отработало более 25 лет.

«Для этой реконструкции было выделено более 300 млн грн Международным банком реконструкции и развития и работы выполнены в полном объеме», - сказал Навроцкий.

Он сообщил, что реконструкция длилась 18 месяцев, протяжность линии составляет 72,9 км и она проходит по территории трех районов Винницкой области.

«На сегодня подстанция уже выполняет две функции: обеспечение питания местных потребителей, а также обеспечение включения и работы второго Днестровского гидроаккумулятора», - сказал Навроцкий.

Справка УНИАН. Юго-западная энергосистема государственного предприятия НЭК «Укрэнерго» существует уже 25 лет. Система работает на территории 4 областей Украины (Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая области) и обеспечивает более 2 тыс. км линий.