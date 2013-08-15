Долги ТКЭ за газ могут осложнить проведение отопительного сезона - эксперты

Рост задолженности предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ перед НАК “Нафтогаз Украины” до 17, 4 млрд грн является одной из причин ухудшения финансового состояния компании и может создать сложности в период предстоящего отопительного сезона.

Об этом заявили эксперты в комментарии УНИАН.

В частности, директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар отметил прямую связь между ростом неплатежей и увеличением убытка НАК во втором полугодии более чем в 2 раза – до 10 млрд грн.

“Это было вполне прогнозируемо в части ухудшения финансового положения “Нафтогаза”, - сказал он. Также Гончар считает, что если предприятия ТКЭ не будут возмещать долг, то “Нафтогазу” придется сокращать объемы поставок газа.

“Думаю, что, скорее всего, “Нафтогаз” вынужден будет максимально жестко подходить к вопросу обеспечения газом тех потребителей в системе ТКЭ, которые имеют перед ним непогашенную задолженность. Без возврата долгов не будет газа. Другое дело, как предприятия ТКЭ будут возмещать деньги. Это уже будет дополнительной головной болью правительства”, - отметил эксперт.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что задолженность предприятий ТКЭ перед “Нафтогазом” в размере более чем 17 млрд грн является рекордным показателем за последние годы.

“Только в текущем году тепловики задолжали более 8 млрд грн. Данной суммы достаточно для оплаты около 2,5 млрд куб. м импортного газа, что соответствует объемам закупок в текущем месяце у ОАО «Газпром». Рекордные долги тепловиков создают реальную угрозу своевременному началу отопительного сезона 2013-14 гг. В случае дальнейшего роста задолженности «Нафтогаз», согласно действующему законодательству, будет вынужден поручить региональным газопоставляющим компаниям отключить ТКЭ-должники или ограничить поставки до технологического минимума. Пострадавшими, в конечном итоге, окажутся рядовые граждане, которые лишатся качественных коммунальных услуг», - отметил эксперт.

Эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дьяченко отметил, что неплатежи за потребленный газ предприятий ТКЭ вынуждают НАК “Нафтогаз” привлекать кредиты для компенсации недополученных средств, что в свою очередь приводит к ухудшению финансового состояния компании.

“Такие неплатежи приводят к тому, что “Нафтогаз” вынужден кредитоваться, для того чтобы эту недостачу компенсировать и расплачиваться за газ (закупаемый в РФ - УНИАН). Конечно, это все ложится на финансы “Нафтогаза”, - сказал Дьяченко.

При этом он отметил, что рост неплатежей связан с общей сложной ситуацией с госбюджетом.

Дьяченко также считает, что если задолженность ликвидироваться не будет, что НАК вынужден будет сокращать объемы поставок газа предприятиям ТКЭ.

“У предприятий ТКЭ мораторий на отключенние. Таким образом, “Нафтогаз” может только снизить давление, ограничив поставки газа. Так периодически и делают”, - сказал Дьяченко.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 15 августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

Заместитель председателя правления компании Вадим Чупрун заявил, что НАК “Нафтогаз Украины” находится в патовой ситуации из-за выросшей до более чем 17,4 млрд грн задолженности предприятий ТКЭ за потребленный газ.