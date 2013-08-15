Модернизация Северодонецкой ТЭЦ начнется до конца года

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что до конца текущего года начнется модернизация Северодонецкой ТЭЦ (Луганская обл).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге во время визита в Винницкую область.

“Актуально у нас стоит вопрос регазификации синтеза угля. В этом году мы начнем проект по Северодонецкой ТЭЦ — это модернизация и привлечение около 400 млн долларов за счет соглашения, которое мы подписали в конце декабря 2012 года с Китайским банком развития и НАК “Нафтогаз Украины”, - рассказал министр.

По его словам, теперь идет проработка с китайской стороной и предусматривается, что в конце сентября - начале октября начнутся тендерные процедуры и будут определены проектные организации, которые будут работать на этом объекте.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.