Кредиты на достройку Днестровской ГАЭС дадут Сбербанк и "Укрэксимбанк"

Оператор украинских гидроэлектростанций - государственная компания «Укргидроэнерго» привлечет 1,5 млрд грн кредитных средств Сбербанка и "Укрэксимбанка" для достройки первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, находясь с рабочим визитом в Винницкой области.

По словам министра, 1,5 млрд грн кредитных средств на достройку Днестровской ГАЭС поступят на протяжении августа-ноября текущего года тремя траншами.

“Правительством принято постановление о выделении кредитных средств и гарантий на 1,5 млрд грн. Постановление уже принято, и мы сейчас прорабатываем поступление этих средств за счет кредитов Сбербанка и "Эксимбанка" тремя траншами по 500 млн. уже в августе, а также в конце сентября и в ноябре”, - сказал министр.

При этом он добавил, что сдача второго гидроагрегата ГАЭС (из трех агрегатов первой очереди) планируется уже в декабре текущего года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Винницкой области возле города Бар после реконструкции введена в эксплуатацию линия электропередачи 330 кВ «Днестровская ГАЭС - подстанция "Бар".

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины в июле утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для компании «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Строительство первой очереди Днестровской гидроэлектростанции должно завершиться в 2015 году.

Днестровская ГАЭС мощностью 2268 Мвт (7 гидроагрегатов по 324 Мвт каждый) в генераторном режиме и 2947 Мвт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования как источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.

По состоянию на 2006 год, 87,4% акций компании контролировала НАК «Энергетическая компания Украины», еще 11,47% акций принадлежало ОАО «Укргидроэнерго», остальные - миноритарным акционерам.