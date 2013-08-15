Дебиторская задолженность перед «Одессаоблэнерго» превышает 200 млн грн

Дебиторская задолженность перед энергопоставляющей компанией «Одессаоблэнерго» в настоящее время составляет 200,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления «Одессаоблэнерго» Иван Поливяный.

По его словам, один из самых крупных должников - коммунальное предприятие «Сергеевка», долг которого составляет 5,85 млн грн, вообще не платит за поставляемую электроэнергию.

«Они вообще не платят за электроэнергию. Потребляют, но не платят», - сказал Поливяный.

Он добавил, что на сегодняшний день самым крупным должником облэнерго является «Инфоксводоканал» (обеспечивает Одессу водой и водоотводом).

«Инфоксводоканал» должен 18 млн грн. Остальных не называю – то все меньше. Из 200,5 млн грн 70-80 млн - текущие проплаты, остальные 120 млн – из которых часть уже никогда не будет погашена…» - сказал Поливяный.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2013 года «Одессаоблэнерго» получило чистую прибыль в размере 66,492 млн грн, в то время как аналогичный период 2012 года компания закончила с прибылью 195,563 млн грн, что на 66% больше.

В январе-июне потребителям отпущено 2947 млн кВт/часов на 2,002 млрд грн, из которых оплачено 101,1% - 2,023 млрд грн.

За указанный период компания закупила 3330 млн кВт/часов на 1,33 млрд грн.

Фактические потери в сетях в январе-июне составили 12,79% при нормативе 17,16%.

Справка УНИАН. 25,01% акций ПАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд государственного имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47,96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).