Кабмин определил уполномоченный орган по реализации соглашения с Shell

Кабинет министров Украины определил Министерство энергетики и угольной промышленности уполномоченным органом по вопросам реализации Соглашения о разделе продукции (СРП) от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, подписанного 24 января в Давосе между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и компанией «Надра Юзовская».

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 1 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

24 января 2013 года в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. Данный договор заключен на 50 лет.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) составляют 2,98 трлн куб. м газа. Соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по добыче сланцевого газа до сих пор не подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.