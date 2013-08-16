В Мексиканском заливе компании эвакуируют персонал с буровых платформ из-за угрозы циклона

Ряд компаний, работающих в Мексиканском заливе, начали эвакуацию персонала со своих платформ из-за угрозы тропического циклона, однако пока добыча нефти и газа не остановлена.

В четверг, 15 августа, центр предупреждения ураганов США сообщил о снижении вероятности формирования тропического циклона в Карибском море в ближайшие 40 часов до 50% с 70%.

Эвакуацию персонала, не занимающегося непосредственно добычей углеводородов, начали компании Marathon Oil Corp и BP, остальные корпорации пока следят за развитием ситуации, передает ПРАЙМ.

Энергорынки традиционно внимательно наблюдают за погодой в Мексиканском заливе в сезон тайфунов, особенно после разрушительных ураганов Катрина и Рита, которые нанесли серьезный ущерб нефтедобывающим и перерабатывающим производствам в регионе в 2005 году. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.