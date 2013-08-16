На аукцион по пользованию нефтегазоносными участками допущено 4 компании

Государственная служба геологии и недр Украины допустила четыре частные компании на аукцион по продаже специальных разрешений (лицензий) на недропользование двумя нефтегазоносными участками.

Об этом говорится в сообщении службы, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, на конкурсе 29 августа за право вести разработку Старомизунской площади (Ивано-Франковская обл.) будут соревноваться компании "Вива Эксплорейшн" и "Схид-Захид Метан Выдобування", за разработку Давидовско-Лелюховской площади (Полтавская обл.) – "Альфаэнерго" и "Нефтегазовая компания "Альфа".

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины планировала выставить на аукцион 29 августа пять специальных разрешений (лицензий) на недропользование нефтегазоносными участками. В частности, это лицензии на разработку Попаснянской площади (Луганская обл.), начальная стоимость - 17,911 млн грн, срок - 20 лет; Новосветловской площади (Луганская обл.), начальная стоимость — 0 грн, срок — 5 лет; Селезневской площади (Луганская обл.), начальная стоимость — 0 грн, срок — 5 лет; Давыдовско-Лелюховской площади (Полтавская обл.), начальная стоимость — 7,491 млн грн, срок — 20 лет; Старомузинской площади (Ивано-Франковская обл.), начальная цена — 0,952 млн грн, срок — 20 лет.

Заявки на участие в аукционе принимались до 8 августа.

Справка УНИАН. В 2010-2011 годах Госслужба геологии и недр реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.