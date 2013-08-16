«Киевэнерго» призывает потребителей погасить долги

ПАО «Киевэнерго» призывает потребителей и государственный бюджет погасить долги перед компанией для своевременных расчетов за газ.

Как сообщает пресс-служба компании, по состоянию на 12 августа общая задолженность потребителей за тепловую и электрическую энергию составляет 2,52 млрд грн, из которой за тепловую энергию – 1,557 млрд грн, за электроэнергию – 962,8 млн. грн.

В “Киевэнерго” сообщили, что крупнейшими должниками за тепловую энергию являются жилищно-эксплуатационные организации Киева – 1,102 млрд грн; предприятия и организации местного бюджета - 398,7 млн. грн; предприятия и организации государственного бюджета - 31 млн грн. Среди крупнейших должников за электроэнергию «Киевводоканал», сумма задолженности которого - 505,3 млн. грн.

В компании отмечают, что, кроме несвоевременных расчетов потребителей за потребленную электрическую и тепловую энергию, она не получает от государственного бюджета возмещения разницы в тарифах между действующим тарифом и себестоимостью тепловой энергии. Сумма некомпенсированной разницы в тарифах на тепловую энергию на 1 августа составляет 1,301 млрд грн.

Как следствие, «Киевэнерго» не может своевременно осуществлять расчеты за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», который покупается для производства тепловой энергии, и за электроэнергию, которая покупается у ГП «Энергорынок», а также проводить работы по модернизации и реконструкции энергетического и теплового хозяйства города.

На сегодняшний день общий долг “Киевэнерго” за потребленный газ для производства тепла составляет - 2,1 млрд грн, а долг перед ГП «Энергорынок» за электрическую энергию - 505,5 млн. грн.

“Поэтому резкий рост задолженности потребителей за тепловую энергию перед «Киевэнерго» и нерасчеты государственного бюджета по компенсации разницы в тарифах за тепловую энергию создают угрозу стабильной подготовке теплового и энергетического хозяйства столицы к отопительному сезону и своевременному возобновлению горячего водоснабжения после гидравлических испытаний теплосетей. Поскольку несвоевременные платежи компании за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» могут привести к ограничению газоснабжения котельных, которые питают теплосети”, - предупреждают в “Киевэнерго”.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).