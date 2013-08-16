Эквадор начинает добычу нефти в джунглях Амазонки

Президент Эквадора Рафаэль Корреа дал разрешение начать работы по нефтяному промыслу в нетронутых тропических лесах Амазонки, объяснив это решение тем, что богатые страны не нашли денег, чтобы компенсировать Эквадору экономические потери от консервации месторождений, сообщает Русская служба Би-би-си.

В 2007 году Корреа объявил о плане спасения национального парка Ясуни, который предполагал международные благотворительные пожертвования.

В недавнем телевизионном обращении к нации президент заявил, что план провалился и у Эквадора не остается другого выбора как начать разработку месторождений.

Рафаэль Корреа добавил, что принятое им решение стало одним из самых тяжелых за все время его президентства.

Экологи утверждают, что добыча нефти нанесет непоправимый ущерб тропическим лесам Амазонки.