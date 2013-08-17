Цены на нефть выросли на фоне беспорядков в Египте

Мировые цены на нефть сегодня выросли на фоне опасений перебоев с поставками с Ближнего Востока по Суэцкому каналу в связи с беспорядками в Египте, сообщает ИТАР-ТАСС.

На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость поставок в октябре смеси Брент (состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря) по итогам сессии увеличилась на 0,33 доллара - до 109,93 доллара за баррель.

К этому часу на Нью-йоркской товарной бирже, где торги по-прежнему продолжаются, контракты на сентябрьские поставки Техасской светлой нефти (WTI) подорожали на 0,49 доллара, и цена нефти по ним на промежуточной отметке торговой сессии достигла 107,82 доллара за баррель.