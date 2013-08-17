Строительство завода ядерного топлива в Украине начнется в сентябре

Первые работы по строительству украинско-российского завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области Украины должны начаться в сентябре этого года, заявил в пятницу украинский министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

"В течение следующего месяца мы должны приступить к реальному выполнению работ на площадке завода", - цитирует министра пресс-служба Минэнерго.

В пятницу в министерстве состоялось заседание оперативного штаба по осуществлению общей координации работ по строительству завода. В заседании приняли участие представители минэнерго, местных общин Кировоградской области, руководства ЗАО "Завод по производству ядерного топлива", а также представители ЗАО "Русатом Оверсиз" и ОАО "ТВЭЛ".

Ранее сообщалось, что первая очередь производства должны быть введена в эксплуатацию до конца 2015 года, завод по мере его квалификации и лицензирования будет обеспечивать все потребности АЭС Украины в ядерном топливе.