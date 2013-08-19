Цена нефти продолжила рост на новостях из Египта и Ливии

На мировых торгах в понедельник, 19 августа, цены на нефть растут на фоне новостей из Египта и Ливии.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,08% - до 110,49 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,11% и составила 107,58 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Египте, где на фоне беспорядков, которые охватили страну на прошлой неделе, МВД запретило деятельность многочисленных "народных дружин", которые в большинстве своем поддерживают власти в противостоянии с исламистской оппозицией. В стране введен режим ЧС, а в ряде провинций объявлен комендантский час. Ситуация в Египте может повлиять на поставки нефти.

В то же время, на рынке сохраняются опасения по поводу поставок нефти из Ливии, где в июле работа практически на всех терминалах была приостановлена в связи с протестами рабочих.