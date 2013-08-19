Действия ФРС США вскоре обвалят цену на нефть - консенсуc-прогноз

54% аналитиков - участников консенсуc-прогноза Bloomberg прогнозируют скорое снижение цен на нефть из-за ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. 62% ожидают, что регулятор начнет cокращать выкуп активов уже в сентябре.

Программа выкупа ипотечных и казначейских облигаций на 85 млрд долл. была запущена ФРС в сентябре 2012 года, балансовый счет регулятора вырос за это время на 27,3%, с конца 2008 г. — в 1,5 раза до 3,49 трлн долл.

Директора ФРС начали обсуждать сворачивание программы еще в мае. Пора сокращать покупку активов, сокращение будет запущено осенью, говорили президенты ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер и ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Нефтяные котировки отреагировали снижением: начав год с уровней в 111 долл., цена барреля Brent в июне опускалась до 99,6 долл., средняя с начала года — 107,9 долл., на закрытие в пятницу, 16 августа, — 110,4 долл. (данные Bloomberg). Рынки очень нервно реагируют на высказывания по поводу вариантов монетарной политики, отмечает Фил Флинн из Price Futures Group, пишут "Ведомости".

Сырьевой рынок стал слишком сильно зависеть от финансовой системы, сокращение поддержки центробанков способно вызвать резкое снижение цен на сырье, предупреждает Centre for European Policy Studies (CEPS). Нефть в числе активов, которые более чувствительны к монетарной политике, сокращение стимулирования ФРС вызовет проседание котировок, отмечают аналитики Economist Intelligence Unit (EIU). Оснований для поддержки нефтяных цен со стороны сильного спроса не наблюдается, отмечает Джулиан Джессоп из Capital Economics. По прогнозу EIU, в этом году средняя цена барреля будет ниже уровня 2012 г. (109 долл.) и составит 106,5 долл., в 2014 г. — 104,8 долл.

В российский бюджет заложена цена 105 долл. за баррель в этом году. По прогнозам Международного энергетического агентства, средняя цена барреля нефти Brent снизится до 93 долл. в 2018 г.

Сейчас в ФРС нет единого мнения, как скоро и в каких объемах требуется сокращать стимулирование экономики. Половина членов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) считает, что до улучшения ситуации на рынке труда сворачивать программу выкупа активов нельзя. Президент ФРС Бен Бернанке занял нейтральную позицию: в конгрессе он заявил, что объем выкупаемых центробанком активов может быть как уменьшен, так и расширен — в зависимости от экономических условий. Если прогноз по занятости будет менее оптимистичным, инфляция не ускорится до 2% (cейчас — 1%) или финансовые условия будут недостаточно благоприятными, размер выкупа бумаг может быть сохранен на более продолжительное время. Если экономика покажет результаты выше ожиданий, ФРС начнет быстрее снижать объемы покупок.

Пока оснований для сохранения поддержки регулятора больше, чем для сокращения. Уровень безработицы в США остается выше ориентира ФРС в 6,5% и составляет 7,6%. Рост американской экономики в 2013 г. замедлится с 2,2 до 1,9% и лишь в 2014 г. ускорится до 3%.

МВФ советует центробанкам проявлять осторожность в отзыве программ стимулирования: действия центробанков могут привести к цепочке потрясений на всех рынках активов, и в первую очередь — сырья. Сворачивание стимулирования приведет к перекладыванию инвесторами средств из одних активов в другие и чревато сильными колебаниями цен, поясняет фонд. Из-за сворачивания политики легких денег ФРС нефтяной рынок может лишиться ликвидности, предупреждают в CEPS: «Это может привести к непредсказуемому пикированию цен».