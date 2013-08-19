Третий блок Южно-Украинской АЭС остановлен на ремонт

Южно-Украинская атомная электростанция 17 августа отключила от энергосистемы третий энергоблок для проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, 19 августа в работе находятся 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 168-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС - 17-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС - 11-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 750 МВт, для Ривненской АЭС – 2 475 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 900 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 000 МВт.

На атомных электростанциях Украины 18 августа выработано 220,1 млн кВт/ч электроэнергии.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек.