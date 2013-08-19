Бразильская Petrobras продает свои активы стоимостью 2,1 млрд долл.

Совет директоров бразильского нефтегазового гиганта Petrobras в пятницу одобрил продажу активов компании стоимостью 2,1 миллиарда долларов в рамках программы по сокращению активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Petrobras продаст свою долю (35% акций) в нефтяном месторождении Parque das Conchas китайской Sinochem Group за 1,54 миллиарда долларов. Разработку месторождения также осуществляют Royal Dutch Shell, владеющая 50% акций, и индийская ONGC, которой принадлежит 15% акций.

Кроме того, компания осуществит продажу 100% акций нефтехимической Petroquimica Innova S.A. компании Videolar S.A. и ее мажоритарному акционеру за 372 миллиона долларов, а также долга компании в размере 9,6 миллиона долларов.

В рамках плана компания также заключила ряд договоров по сдаче в аренду месторождений в Мексиканском заливе на сумму 185 миллионов долларов.

"Данные сделки представляют для компании важный шаг в рамках программы по сокращению активов (Prodesin), принятой в бизнес-плане на 2013-2017 годы", - говорится в релизе.

Справка УНИАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильская государственная нефтегазовая компания. Штаб-квартира компании расположена в Рио-де-Жанейро.

Petrobras специализируется на операциях в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и природного газа в Бразилии и других странах (Ангола, Аргентина, Боливия, Колумбия, Нигерия, США и др.). Также компания занимается производством биотоплива и выработкой электроэнергии.