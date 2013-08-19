Саудовская Аравия и ряд стран ОПЕК снизили экспорт нефти

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире, в июне снизила экспорт нефти, также как некоторые другие страны ОПЕК, включая Ирак, Кувейт и Нигерию.

Саудовская Аравия экспортировала 7,32 млн баррелей в сутки, по сравнению с 7,79 млн баррелей в мае. Суточная добыче нефти в королевстве снизилась на 20 тыс. баррелей до 9,64 млн баррелей, сообщают Вести.ru.

Экспорт из Ирака, второго по величине производителя ОПЕК, упал до 2,33 млн баррелей в сутки по сравнению с 2,48 млн в мае. Поставки нефти из Кувейта упали до 2,09 млн баррелей, тогда как в предыдущем месяце показатель составил 2,23 млн баррелей.

"Экспорт стран ОПЕК был низким, так как в июне был низким спрос, но производство было высоким во многих странах, так как внутренний спрос увеличивает летнее потребление, - сказал независимый аналитик по нефти Камель аль-Харам. – Тем не менее, есть такие страны, как Нигерия, Иран и Ливия, которые сокращают экспорт из-за собственных проблем".

Нигерия и Ангола сократили экспорт легкой нефти в июне на 0,7% и 3,6% соответственно. При этом поставки из Алжира выросли на 33% до 704 тыс. баррелей в сутки, тогда как в мае показатель составлял всего 529 тыс.

Данные по экспорту включают в себя данные по экспорту сырой нефти и нефтяного конденсата, и не учитывают экспорт природного газа. Ливия, Иран, Венесуэла и ОАЭ пока не представили данные по экспорту за июнь.

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