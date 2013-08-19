Украина импортировала газа на 5,5 млрд долл.

Украина в январе-июле 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 5,476 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, импорт газа из Российской Федерации за 7 месяцев 2013 года составил в денежном выражении 5,207 млрд долл., из Германии - 0,206 млрд долл., из Венгрии — 0,063 млрд долл.

Импорт природного газа в денежном выражении в июле 2013 года составил 0,396 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского оператора газотранспортной системы — компании «Укртрансгаз», Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа из Российской Федерации на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,5 млрд куб. м. Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).