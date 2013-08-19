Украина экспортировала электроэнергии на 578 млн долл.

Украина за январь-июль 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 578,023 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Беларусь за 7 месяцев 2013 года составил 200,561 млн долл., в Венгрию – 276,028 млн долл., в Молдову – 101,343 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 574,819 млн долл.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч.

Украина по итогам 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 9,745 млрд кВт/ч, что на 51,5% превышает показатель 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Компании «Востокэнерго» и «Пауэр Трейд», входящие в структуру энергохолдинга ДТЭК, обладают монопольным положением по экспорту электроэнергии в Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу, Молдову, Беларусь.