Украина импортировала ядерного топлива на 240 млн долл.

Украина за январь-июль 2013 года импортировала из Российской Федерации и Чехии ядерного топлива на общую сумму 239,930 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, импорт указанной продукции из РФ за 7 месяцев составил 224,365 млн долл., из Чехии – 15,565 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства доходов и сборов, Украина по итогам 2012 года импортировала из Российской Федерации, Швеции и Чехии ядерного топлива на общую сумму 623,527 млн долл.

«Энергоатом» в 2011 году закупил свежего ядерного топлива для АЭС Украины на сумму около 593 млн. долл.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине. На компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.