Украина накопит в подземных хранилищах 12,5 млрд куб. м газа к 1 октября

Украина к 1 октября накопит в подземных хранилищах газа 12,5 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На 1 октября будет 12,5 (миллиардов кубометров газа — УНИАН)», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Украина во второй декаде июля приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Планируется закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. По состоянию на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что 14 млрд кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.