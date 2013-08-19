DTEK Holdings откроет «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на 90 млн грн

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет подконтрольной энергогенерирующей компании «ДТЭК Днепроэнерго» кредитную линию на сумму 90 млн грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложения акцептированы 14 августа. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 13 сентября.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 3 года под 9,8% годовых в долл. США.

Как сообщал УНИАН, компания «ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь два кредита на общую сумму 782,8 млн грн.

В июне текущего года компания привлекла у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

«ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.