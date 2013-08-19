Узбекистан накрыла очередная волна дефицита бензина

В Узбекистане снова нет бензина, на автозаправках даже не видно длинных очередей, когда топливо отпускается по лимиту, они попросту закрыты.

Такая ситуация наблюдается уже в течение нескольких дней, сообщает РИА «Новости».

Дефицит связан с тем, что запасы нефти в республике незначительны и страна вынуждена ее импортировать.

В случаях, когда страна-экспортер задерживает поставки нефти, в республике наступает острейший дефицит автомобильного топлива.

Добыча нефти и газового конденсата в Узбекистане в январе-марте 2013 года снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 739,5 тысячи тонн.

В частности, добыча нефти снизилась на 19,8% - до 345,2 тысячи тонн, газового конденсата - до 394,3 тысячи тонн (минус 5,3%).

Производство бензина составило 272,7 тысячи тонн (минус 0,6%), керосина - 67,2 тысячи тонн (минус 23,4%), дизельного топлива - 266,8 тысячи тонн (+16,1%), мазута - 56,3 тысячи тонн (минус 19,7%), нефтебитума - 36,1 тысячи тонн (+ 4,9%).

Добыча природного газа в Узбекистане в январе-марте снизилась на 9,5% - до 14,704 миллиарда кубометров. Производство сжиженных газов составило 91,3 тысячи тонн (+29,2%).