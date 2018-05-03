Кто оплатит оздоровление "Нафтогаза"

С приближением отопительного сезона страсти в энергетическом секторе Украины накаляются. Центровой игрок на этом рынке - НАК «Нафтогаз Украины» - находится в патовой ситуации из-за дефицита средств. Основная причина – задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный газ, которая на сегодня превысила 2,2 млрд долларов США. Из них 1 млрд долл. долга накоплено за текущий год. Как заявил заместитель председателя правления компании Вадим Чупрун, если до 1 октября предприятия теплокоммунэнерго не погасят свои обязательства, то «Нафтогаз» не сможет справиться с поставленными перед ним задачами – подготовиться должным образом к зимнему периоду, своевременно вести расчеты с «Газпромом» за импортируемый газ, уплачивать в бюджет налоги, которые составляют львиную долю всех поступлений в госказну.

В целом, финансовое состояние «Нафтогаза» стремительно ухудшается. Так, в первом полугодии 2013 года НАК увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза – почти до 10 млрд грн (столько же составил убыток за весь 2012 год). Чистый доход компании за полгода от реализации продукции упал в 2,6 раза - до 38,1 млрд грн.

Критическое положение «Нафтогаза» несет угрозу национальной энергетической безопасности Украины и может стать большой проблемой как для банковской системы, так и для экономики страны в целом. Рост его убытков потребует дополнительного финансирования со стороны государства, которое на сегодня располагает весьма ограниченными средствами. При этом финплан компании на 2013 год утвержден с дефицитом в 18 млрд грн. В преддверии переговоров с Международным валютным фондом, одним из требований которого для предоставления Украине кредита является снижение дефицита бюджета «Нафтогаза», правительство заявило, что в текущем году НАК может сработать в прибыль, не уточнив каким образом. Международный донор предлагает свой вариант оздоровления компании - повысить тарифы на газ для населения до экономически обоснованного уровня. Это может спасти НАК от ежегодных миллиардных потерь.

Из года в год «Нафтогаз» вынужден изыскивать миллиарды гривень для покрытия разницы между закупочными ценами на газ и той ценой, по которой он реализует его населению. Но власти любого «цвета» никак не могут решиться на этот совершенно обоснованный шаг в страхе возмутить избирателей и проиграть будущие выборы. Но украинцам не стоит забывать – цена, которую они платят за газ, почти вдвое ниже его рыночной стоимости. А пока данный вопрос висит в воздухе, «Нафтогаз» становится все ближе к банкротству.

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар предупреждает, что если предприятия ТКЭ не будут возмещать долг, то «Нафтогазу» придется сокращать объемы поставок газа.

«Думаю, что, скорее всего, «Нафтогаз» вынужден будет максимально жестко подходить к вопросу обеспечения газом тех потребителей в системе ТКЭ, которые имеют перед ним непогашенную задолженность. Без возврата долгов не будет газа. Другое дело, как предприятия ТКЭ будут возмещать деньги. Это уже будет дополнительной головной болью правительства», - сказал эксперт.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что размера задолженности тепловиков - более 8 млрд грн. достаточно для оплаты около 2,5 млрд куб. м импортного газа, что соответствует объемам закупок в текущем месяце у «Газпрома». «Рекордные долги тепловиков создают реальную угрозу своевременному началу отопительного сезона 2013-14 годов. В случае дальнейшего роста задолженности «Нафтогаз», согласно действующему законодательству, будет вынужден поручить региональным газопоставляющим компаниям отключить ТКЭ-должники или ограничить поставки до технологического минимума. Пострадавшими, в конечном итоге, окажутся рядовые граждане, которые лишатся качественных коммунальных услуг», - подчеркнул Марунич.

По словам эксперта энергетических программ Центра Разумкова Сергея Дьяченко, неплатежи за потребленный газ предприятий ТКЭ вынуждают «Нафтогаз» привлекать кредиты для компенсации недополученных средств, что в свою очередь приводит к ухудшению финансового состояния компании. Дьяченко также считает, что если задолженность ликвидироваться не будет, что НАК вынужден будет сокращать объемы поставок газа предприятиям ТКЭ. «У предприятий теплокоммунэнерго мораторий на отключение. Таким образом, «Нафтогаз» может только снизить давление, ограничив поставки газа. Так периодически и делают», - пояснил Дьяченко.

Темная сторона медали

В отличие от предприятий теплокоммунэнерго население Украины демонстрирует свою сознательность, вовремя и в полном объеме рассчитывается за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. За первые шесть месяцев текущего года оплата составила 105%, или 22 млрд грн. То есть, население перед «Нафтогазом» долгов не имеет.

А долги ТКЭ - посреднических структур, давно приватизированных финансово-промышленными группами и получающих газ не по рыночным ценам, покрывает «Нафтогаз», точнее сказать, государство. Средства вынимаются из бюджета, причем средства налогоплательщиков. Таким образом «сильные мира» выживают за счет рядового украинца.

На запрос УНИАН к «Нафтогазу» обнародовать список крупнейших должников – предприятий ТКЭ пресс-служба государственного энергохолдинга ответила отказом.

Рынок теплокоммунэнерго продолжает оставаться нереформированным. Финансово-промышленные группы он прельщает массой возможностей подзаработать. К примеру, по сей день точно никому не известно, сколько энергии поступает в теплосети, сколько передается потребителю, сколько продается. «Путаницу» в расчеты вносят и действующие стандарты, например «калорийность» газа, которую никто и никогда не проверял толком. А самое главное – потери в сети, достигающие порой 40%, традиционно «списываются». Но это только одна из причин критического состояния «Нафтогаза».

На финансовых показателях «Нафтогаза» также сказалось то, что в октябре 2012 года Кабинет министров лишил НАК монопольного права на реализацию импортного газа. Это было сделано в рамках либерализации газового рынка Украины, что реализуется согласно правилам Энергетического сообщества ЕС, членом которого является Украина, а также наставлениям МВФ. При этом за НАК оставили приоритетное право покупки газа на открытом рынке. То есть, сократились объемы прибыли от поставок топлива промышленным потребителям, в то время как убыточные продажи газа теплоснабжающим организациям остались на прежнем уровне. Глава правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин пояснил «исключительное право» следующим образом: «…приоритетное право воспользоваться новыми условиями работы рынка останется за нами. В частности, поставлять газ населению и ТЭК по приемлемым ценам, чтобы люди могли себе позволить готовить пищу на газу, а зимой - жить и работать в теплых помещениях».

На доходный рынок вышли компания Ostchem Holding, входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group. На сегодняшний день она обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине, что совершенно логично с учетом интересов собственника (минимум 3 млрд куб. м газа в год).

Также на газовом рынке работает группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко. Она планирует до конца года импортировать из Европы 1 млрд куб. м природного газа (с июня по венгерскому маршруту качает 130 млн кубометров в месяц). Импортируемый газ также поставляется на украинские промышленные предприятия, а его закупка осуществляется по схеме свободного европейского рынка продаж по фиксированной цене.

Качает газ с венгерского маршрута и ДТЭК, принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову.

Сейчас Украина ведет активные переговоры о поставках газа через Словакию. По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, открытие этого маршрута позволит Украине полностью диверсифицировать поставки газа на территорию страны. Тогда компании бизнес-групп смогут увеличить поставки газа на свои же предприятия в разы. Причем реверсный газ дешевле российского - 340-370 долл. против 405 долл. А «Нафтогаз» при этом продолжит обеспечивать поставки убыточным тепловикам.

Перечисленные новшества и есть «реформа» газового рынка. Она предполагала развитие в данной сфере конкуренции, что, по законам экономики, должно снизить цены основного товара – газа. Но в украинском варианте пока все выглядит с точностью до наоборот. Стоимость газа не падает, а удержание искусственных цен на газ «Нафтогазом» становится бременем для страны. Кроме того, в своем нынешнем виде «Нафтогаз» позволяет российскому монополисту «Газпрому» частично компенсировать свои потери на европейском рынке за счет Украины, ведь цены для нашей страны намного выше, чем в ЕС. А бизнес-группы, вышедшие на газовый рынок, тем временем наращивают капитал - прибыль оседает в их карманах, а долги и проблемы остаются у государства.

Как вариант выхода из ситуации эксперты предлагают следующее – «Нафтогаз» в рамках реформы энергетического сектора перестанет быть поставщиком, и займется исключительно добычей газа. С учетом заинтересованности власти в диверсификации поставок топлива данный процесс должен активизироваться. Где взять на эти цели деньги? Если поднять тарифы на газ для населения, что произойдет рано или поздно в виду несостоятельности бюджета осуществлять субсидирование необоснованных цен, то полученные средства могут пойти на решение приоритетной задачи – увеличение объемов газа собственной добычи. Украинцы в принципе должны отнестись к такому шагу с пониманием. При условии, когда «серый» энергетический рынок начнет «белеть».

Нана Черная (УНИАН)