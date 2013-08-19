В Украине незначительно увеличилась добыча газа

Добыча природного газа в Украине в январе-июле 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,8% - до 11,8 млрд кубометров, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в июле 2013 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% - до 1,7 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,7% - до 10,2 млрд кубометров.

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в январе-июле 2013 года увеличила добычу газа до 8,872 млрд кубометров, что на 1% превысило объем добычи за аналогичный период 2012 года.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.