Украина сокращает производство бензина и дизтоплива

Украина в январе-июле 2013 года сократила производство бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 46,5% - до 584 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, производство бензина в июле текущего года сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 9,6% - до 73,4 тыс. тонн.

Производство дизельного топлива за 7 месяцев 2013 года составило 547 тыс. тонн, что на 38,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

В тоже время, производство дизельного топлива в июле текущего года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8% - до 74,9 тыс. тонн.

Производство мазута за январь-июль 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 47,7% - до 297 тыс. тонн. В июле 2013 года производство мазута составило 31,8 тыс. тонн, что на 40,1% больше, чем в июне 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,8 млн тонн, что на 37,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в июле 2013 года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8% - до 303,9 тыс. тонн по сравнению с 284,5 тыс. тонн.

Продажи дизельного топлива населению через сеть АЗС в июле текущего года увеличились по сравнению с июнем до 188,3 тыс. тонн с 166 тыс. тонн.

Украина в январе-июле 2013 года импортировала 3,01 млн тонн нефтепродуктов (в денежном выражении) на сумму 2,906 млрд долл.