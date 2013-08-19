Добыча нефти в Украине сократилась на 6,1%

Добыча нефти в Украине в январе-июле 2013 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,1% – до 1,276 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча нефти в июле 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 4,3% - до 188 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2012 года упала на 3,7%.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

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Украина 7 месяцев сократила первичную переработку нефти на 37%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июле 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,8 млн тонн, что на 37,1% меньше показателя аналогичного периода 2012 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в июле 2013 года составила 0,3 млн тонн, что на 12% больше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 12,3% меньше по сравнению с июлем 2012 года.

Как сообщал ранее УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-июне 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 1,5 млн тонн, что на 40,2% меньше показателя аналогичного периода 2012 года.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В Украине находятся шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.