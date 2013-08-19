К конкурсу по продаже "Донбассэнерго" допустили две компании

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) допустил к участию в конкурсе по продаже 60,77% энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" компании "ТехНова" (Киев) и "Энергоинвест Холдинг" (Донецк), сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Всего на участие в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго», назначенном Фондом госимущества на 21 августа, подали заявки две компании.

В соответствии с электронной системой раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, компании с одноименным названием и нидерландской пропиской принадлежит 92 % «Энергоинвест Холдинга».

Среди специализации компании указана «неспециализованная оптовая торговля, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность холдинговых компаний»

Руководителем компании является Александр Хейло, занимающий также пост заместителя директора «Шахты «Краснолиманской».

На сегодня второй участник конкурса - группа "ТехНова" (Киев) контролирует три ТЭЦ в Черкассах, Чернигове и Сумах.

Как сообщал УНИАН, 11 июля правительство утвердило стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.