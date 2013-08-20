Цены на нефть обвалились на фоне ожидания статданных из США и новостей от ФРС

На мировых торгах во вторник, 20 августа, цены на нефть обвалились на фоне ожидания статистики по запасам топлива в США и новостей от ФРС.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,79% - до 109,53 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,24% и составила 107,2 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Как полагают эксперты, у рынка есть несколько поводов для осторожности -статданные по запасам топлива в США и протоколы ФРС, в которых речь напрямую пойдет об экономике страны.

Инвесторы ожидают публикации статистики от Американского института нефти (API). Аналитики считают, что запасы нефти в стране за неделю снизились на 1,25 миллиона баррелей - до 359,2 миллиона баррелей.

Как сообщал УНИАН, большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС США полагают, что реальный рост ВВП страны начнет ускоряться во второй половине текущего года, достигнув к 2015 году 2,9-3,6%. Уровень безработицы, как прогнозируют члены регулятора, к концу 2015 года сократится до 5,8-6,2%, что ниже целевого показателя в 6,5%.

"Если реальные показатели в целом совпадут с этими прогнозами, мы полагаем, что будет уместно начать сокращение темпов ежемесячного выкупа активов с рынка позже в текущем году. И если последующие данные продолжат подтверждать наблюдаемое экономическое улучшение и стабилизацию роста потребительских цен, мы продолжим постепенно уменьшать объемы программы QEIII в первой половине следующего года, полностью свернув программу в середине 2014 года", - заявил глава ФРС Бен Бернанке.

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