Noble Energy начала бурение первой нефтяной скважины в водах Никарагуа в Карибском море

Американская компания Noble Energy начала бурение первой нефтяной скважины в территориальных водах Никарагуа в Карибском море. Компания рассчитывает найти достаточно запасов нефти для коммерческой реализации, сообщил в понедельник министр энергетики страны Эмилио Раппачиоли.

По сообщению местного телевидения, платформа Ocean Saratoga, прибывшая в страну на минувшей неделе, начала бурение примерно в 170 километрах от побережья. Для работы американская фирма наняла около 100 человек, а инвестиции в проект уже составили почти 79 миллионов долларов, передает РИА "Новости".

Скважина будет иметь глубину 3,3 километра, на ее бурение потребуются примерно три месяца. Только тогда можно будет с уверенностью сказать, имеет ли разрабатываемое месторождение достаточное количество нефти.

В случае успеха Никарагуа планирует начать бурение еще одной скважины стоимостью примерно 25 миллионов долларов, а затем перейти к коммерческой добыче нефти, на что потребуются еще 400 миллионов долларов.

"Мы рассчитываем, что в течение 25 лет сможем извлечь около 500 миллионов баррелей нефти",- сказал Раппачиоли.

Сейчас Никарагуа получает в год 11 миллионов баррелей нефти по льготным ценам из Венесуэлы, также она реэкспортирует венесуэльскую нефть в Сальвадор.