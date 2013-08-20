На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка воды с радионуклидами

Крупнейшая за все время после аварии в 2011 году утечка радиоактивной воды произошла на АЭС "Фукусима-1" - утекло 300 тонн воды с содержанием стронция-90 и других радионуклидов около 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Накануне оператор станции компания ТЕРСО сообщила об обнаружении луж, уровень излучения в районе которых составил 100 миллизивертов в час. Во вторник ТЕРСО подтвердила, что утечка произошла из цистерн, в которых хранится загрязненная вода, использовавшаяся для охлаждения реакторов.

Уровень воды в тысячетонной цистерне, рядом с которой были обнаружены лужи, понизился к утру вторника почти на 3 метра. Объем утечки составляет 300 тонн. Специалистам станции удалось собрать около четырех тонн вытекшей из цистерны воды, остальная вода впиталась в землю. Оператор утверждает, что вода не попала в море.

По международной классификации уровня аварий на АЭС инцидент соответствует первому уровню. Всего на АЭС сейчас находится 26 таких же 1000-тонных цистерн. Утечки радиоактивной воды из бассейнов и цистерн, где хранится накопившаяся радиоактивная вода, преследуют ликвидаторов аварии на станции с весны этого года. Предыдущая утечка воды из 500-тонной цистерны с загрязненной водой произошла в июне. Всего, включая нынешнюю, на АЭС произошло пять таких утечек.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. На первом и третьем блоках была повреждена крыша. Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.