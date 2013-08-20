Офшорная компания сконцентрировала 22,6% акций «Черкассыгаза»

Офшорная компания, зарегистрированная на Британских Вергинских островах, Perritt Select Investments Ltd. сконцентрировала 22,56% акций поставщика газа в Черкасской области «Черкассыгаз».

Об этом говорится в сообщении «Черкассыгаза» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным ведомства, в декабре 2012 года пакет акций в размере 51%, принадлежавший НАК «Нефтегаз Украины» уменьшился до 9,97%, а у юридического лица - увеличился до 52,98%. Еще 20,52% акций находится у частной компании «Ласфано Украина», являющаяся акционером ряда газоснабжающих предприятий, в частности «Винницагаз», «Черниговгаз», «Львовгаз» и «Харьковгаз».

Как ранее сообщал УНИАН, «Черкассыгаз» в 2012 году сократил чистую прибыль до 29,064 млн грн с 182,369 млн грн по сравнению с 2011 годом.