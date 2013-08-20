Отказ от импорта газа из России в 2020 году вполне реален - эксперт

Отказ от импорта российского газа в 2020 году вполне реален, поскольку до этого времени есть возможность обеспечить поставки газа из альтернативных источников.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский заявил УНИАН, комментируя заявление министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого о возможном отказе от импорта российского газа в 2020 году.

«Заявление министра энергетики Ставицкого о возможном отказе от импорта российского газа в 2020 году вполне реалистично и логично. До 2020 года достаточно времени, чтобы реформировать украинскую экономику, которая до сих пор остается фактически советской с учетом современных потребностей людей и государства, и за счет этого сократить ежегодные объемы потребления газа до 15 - 20 млрд кубометров, что будет соответствовать современному среднеевропейскому показателю», - отметил эксперт.

Соколовский уверен, что в Украине есть достаточно возможностей, чтобы за 7 лет заменить российский импорт альтернативными поставками газа. «Прежде всего, наше государство может ежегодно добывать необходимые объемы газа за счет собственных источников: и имеющихся (учитывая их истощение), и перспективных на шельфе или газов осложненной добычи (включая так называемый «сланцевый газ» и шахтный метан). Кроме того, вполне реально за это время наладить импорт газа из Европы и поставки сжиженного метана. Тем более, что такие поставки могут полноценно заменить российский импорт после полного отказа от транзита российского газа в Европу. Последнее, хотим мы этого или нет, становится объективной реальностью, учитывая реализацию Россией проектов Северного и Южного потоков”, - отметил Соколовский.

При этом он подчеркнул, что в любом случае, Украине необходимо сохранить в собственности и контроль управлением газотранспортной системой. «Единственное, что в этом отношении нам необходимо сделать, - сохранить в своем полноценном пользовании украинскую ГТС. Таким образом, мы в своем государстве сможем обеспечить полноценные поставки газа внутренним потребителям без влияния внешних факторов, чего сейчас добивается официальный Кремль. Жаль, что приходится выстраивать такие усложненные, экономически выгодные схемы. Но пока Украина обречена отвечать адекватно на недружественную политику Кремля. И трагедии в этом нет”, - подчеркнул Соколовский.

Как сообщал УНИАН, на сегодня "Газпром" теряет в ЕС позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит Третьему энергетическому пакту Евросоюза. По прогнозам экспертов, в странах ЕС следует ожидать дальнейшего ослабления позиций России. Чтобы исправить ситуацию, за последние три года российский монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше. Между тем, "Газпром" в 2012 году сократил экспорт газа в Европу на 7,5% - до 138,8 миллиарда кубометров.

Украина с ноября 2012 года в связи завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (тестовые), ведет переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными - поставки газа идут по контракту с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading и осуществляются без привязки к источнику его поступления. Как уверяют эксперты, с открытием словацкого маршрута Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа в страну.

Читайте также:

Украина и Таможенный союз: Россия от увещеваний перешла к принуждению

Со словацким маршрутом Украина сможет полностью диверсифицировать поставки газа

Президент Литвы критикует "Газпром" за попытки давления