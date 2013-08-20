Корпорация ИСД может стать собственником шахты им. Менжинского

Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» может стать новым собственником шахты им. Менжинского (Луганская обл.), от которой отказалась канадская компания EastCoal в связи с падением вдвое цен на уголь.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя Эдуарда Лозовского.

«Рассматривается возможность, что им станет корпорация ИСД уже в ближайшее время», − цитирует пресс-служба Лозовского.

По словам первого зампреда Луганской ОГА, уже проведены переговоры с «Индустриальным союзом Донбасса».

ИСД увидел для себя серьезные перспективы на этом предприятии. Надеемся, что в ближайшее время у шахты им. Менжинского появится новый, на этот раз качественный, эффективный собственник», − приводятся в сообщении слова Лозовского.

В то же время в сообщении отмечается, что областная власть разработала с Министерством энергетики и угольной промышленности и другой вариант развития событий.

«Если такое решение ИСД принято не будет, начнется процедура передачи шахты им.Менжинского в управление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2013 года Eastcoal сообщила, что совет директоров компании постановил, что в отношении ООО «Интер-инвест уголь», основным активом которого является шахта им. Менжинского, должен быть применен режим распоряжения имуществом (санация).

Компания пояснила, что данное решение принято после того, как три месяца интенсивной работы по привлечению финансов для рекапитализации деятельности «Интер-инвест угля» не привели к успеху.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

Корпорация ИСД, основанная в 1995 году, является интегрированной холдинговой компанией, которая владеет либо управляет пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. Основной бизнес - производство стали, проката, труб, кокса, оборудования для черной металлургии и коксохимической промышленности. Основные активы корпорации размещены в Украине (Донецкая, Луганская и Днепропетровская обл.), в Восточной и Центральной Европе (Венгрия, Польша).

Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.