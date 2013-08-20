Ивано-Франковский облсовет отказал Сhevron в добыче сланцевого газа

Ивано-Франковский областной совет на заседании 23-й сессии во вторник, 20 августа, не смог принять решение о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, после трехчасового обсуждения согласования проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка «Олесская» между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», решение не было принято.

Проект решения облсовета, предложенный сегодня облгосадминистрацией, не набрал необходимого количества голосов даже «за основу». Поддержали предложение только 40 из 114 депутатов облсовета.

Протокольно поручено председателю облсовета обратиться к правительству с предложением внести изменения в Соглашение, предложенные депутатами и областной рабочей группой и тогда вновь вернуться к этому вопросу.

На сегодняшнем заседании присутствовали народные депутаты Украины, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

В своем выступлении министр отметил, что правительство пошло навстречу территориальной общине, и в Соглашение включен пункт о передаче области 10% средств прибыли от добычи газа.

По его словам, компания Сhevron как победитель конкурса на первом этапе разведки вложит в проект 350 млн долл., на первом этапе добычи — 3 млрд долл. Также будут созданы тысячи рабочих мест, разработана программы социального обеспечения населения и пр. Само Соглашение он назвал судьбоносным для Украины, поскольку оно «обеспечит энергетическую и экономическую независимость государства».

Не голосовать за данное соглашение призывали фракции «Батькивщина» и «Свобода» в облсовете.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение договоров о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключение соглашения о разделе продукции при добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины продлил срок подписания Соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) до 24 августа 2013 года. Решение закреплено распоряжениям Кабмина от 12 июня 2013 года.

Ранее правительство решило передать проект соглашений о разделе спределении продукции (СРП) относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.