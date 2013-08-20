Fitch понизило рейтинги крупнейших немецких энергоконцернов

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) крупнейшего немецкого энергоконцерна E.On AG и второй по величине энергокорпорации страны RWE, прогноз по рейтингам - стабильный, сообщается в материалах агентства, передает Прайм.

Долгосрочный РДЭ E.On понижен до "А-" с "А", RWE - до "ВВВ+" с "А-". Краткосрочный рейтинг E.On был снижен до "F2" с "F1", RWE - подтвержден на уровне "F2".

"Понижение рейтингов отражает структурные проблемы немецкого энергетического рынка, которые уменьшают приток денежных средств компаний", - комментируют рейтинговое действие аналитики Fitch.

Увеличение производства энергии из возобновляемых источников, слабые темпы экономического роста и неблагоприятное соотношение спроса и предложения в секторе традиционных источников на протяжении большей части года привели к падению цен на электроэнергию до 36 евро за МВт. В такой ситуации экономически выгодными остаются лишь угольные электростанции, в то время как атомные и газовые станции убыточны.

В результате Fitch ожидает уменьшения EBITDA E.On на 2-2,5 миллиарда евро к 2017 году на фоне падения цен в Германии, странах Бенилюкса и на других рынках. Аналогичный показатель RWE упадет на 2,5-3 миллиарда евро. "Европейские власти ввели различные дополнительные налоги и ужесточили требования к энергокомпаниям за последнее время. С выбросами углекислого газа в 792 грамма на кВт энергии RWE довольно чувствительна к экологическим налогам, в то время как диверсифицированность бизнеса E.On делает компанию менее зависимой от потенциальных действий властей в этой сфере", - отмечается в материалах.

Рост бизнес-рисков, в частности, из-за увеличения капзатрат компаний, может стать причиной понижения рейтингов в будущем. В то же время уменьшение соотношения долга к операционной прибыли будет фактором повышения рейтингов или улучшения прогноза по ним.