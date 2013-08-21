Нефть продолжает дешеветь на фоне ожиданий новостей от ФРС США

На мировых торгах в среду, 21 августа, цены на нефть продолжили снижение на фоне ожиданий новостей от ФРС США и данных по запасам нефти от Минэнерго страны.

Так, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,14% - до 109,74 доллара за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 1,97% и составила 104,79 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Некоторые аналитики связывают снижение цен с пересмотром общих тенденций на рынке - большое количество денег было выведено с рынка в связи с неопределенностью относительно стимулирующей политики ФРС.

В то же время, снижение стоимости нефти сдерживается публикацией данных от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 1,2 миллиона баррелей. Данные превзошли ожидания аналитиков.