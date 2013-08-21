Авиакомпании отменяют рейсы между Сеулом и Фукусимой из-за ситуации на АЭС

Один из ведущих южнокорейских авиаперевозчиков компания Asiana Airlines объявила об отмене чартерных рейсов между столицей Южной Кореи Сеулом и японским городом Фукусима после объявления о крупной утечке радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", сообщают в среду японские и южнокорейские СМИ.

По информации японского агентства Киодо и южнокорейского агентства Ренхап, компания приняла решение отменить четыре чартерных рейса, запланированных в период с августа по октябрь текущего года. Одной из основных причин стало значительное снижение пассажиропотока на фоне сообщений об утечках радиоактивной воды с аварийной АЭС, а также существенного укрепления курса иены к южнокорейской воне, передает РИА "Новости".

Накануне компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" заявила о крупнейшей за все время после аварии в 2011 году утечке радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". По данным компании, уровень излучения в районе утечки, объем которой оценивается в 300 тонн воды с содержанием стронция-90 и других радионуклидов около 80 миллионов беккерелей на литр (при норме 30 беккерелей на литр), составил 100 миллизивертов в час.

Японский ядерный регулятор изначально присвоил инциденту первый уровень опасности по шкале INES. Однако в ходе состоявшегося в среду, 21 августа, заседания комитета было вынесено предложение о его повышении до третьего уровня опасности, учитывая объемы утечки и уровень радиационного излучения.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после землетрясения магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. На первом и третьем блоках была повреждена крыша. Авария стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.

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