СП итальянской ERG и российского «Лукойла» скупают ветряные электростанции

Совместное предприятие итальянской ERG (50%) и российского «Лукойла» (50%) Lukerg Renew получило разрешение от Комиссии по защите конкуренции Болгарии на покупку четырех местных компаний в сфере ветроэнергетики в Варненской области, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение комиссии.

Сумма сделки не раскрывается.

Lukerg Renew занимается строительством и оптовой продажей электроэнергии с ветроэлектростанций (ВЭС) в Болгарии и Румынии. В собственности СП уже есть несколько объектов в этих странах. Кроме того, «Лукойл» владеет солнечной установкой в болгарском Бургасе, где у него расположен нефтеперерабатывающий завод. Болгарская комиссия по защите конкуренции считает, что приобретение еще четырех компаний в отрасли альтернативной энергетики не нарушит конкуренцию.

Правительства Румынии и Болгарии поддерживают альтернативную энергетику. В этих странах так называемые зеленые тарифы на покупку электроэнергии выше, чем для традиционной генерации, за счет этого отрасль выглядит инвестиционно привлекательной. По данным Системного оператора энергосистемы Болгарии, на возобновляемые источники в стране приходится 11% генерации, пишет местное агентство Novinite, из них около 23,4% — на ветроэлектростанции.

Lukerg Renew также рассматривает проекты в ветроэнергетике на территории России и Украины и в солнечной энергетике в Узбекистане, но в этих странах пока не стимулируют развитие альтернативной энергетики на законодательном уровне, отмечают в «Лукойле».

В России государство только в этом году начало поддерживать альтернативную энергетику. Минэнерго объявило условия конкурсов по отбору мощности среди возобновляемых источников энергии.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода. Согласно данным официального бюллетеня "Ценные бумаги Украины", сделку о приобретении Одесского НПЗ ВЕТЭК оформил через кипрскую компанию Empson, которая заплатила за 99,58% акций завода более 100 млн долл.

Одесский нефтеперерабатывающий завод, который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

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