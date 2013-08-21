Китай опередит США по импорту нефти к 2017 году

По оценкам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к 2017 году Китай обгонит США по импорту нефти.

Аналитики считают, что Китай начнет опережать США по объемам импорта нефти после 2015 года. При этом 2017 год должен стать “поворотным моментом в расхождении тенденций в импорте нефти между США и Китаем”, сообщают Вести.ru.

По данным Управления по энергетической информации США (EIA), в 2012 г. объем импорта нефти в США составил примерно 8,5 млн баррелей в день.

Импорт нефти со стороны Китая в 2012 г. составил 5,4 млн баррелей.

По прогнозам Wood Mackenzie, к 2020 г. объем импорта нефти в США упадет до 6,8 млн баррелей в день. Стоимость импорта нефти для США к этому времени составит примерно 160 млрд. долл.

При этом Китай к 2020 г., по мнению экспертов, будет импортировать 9,2 млн баррелей в день. Затраты на импорт нефти для Китая составят 500 млрд. долл.