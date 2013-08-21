«Энергоатом» и Westinghouse обсудили вопросы поставок ядерного топлива

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, и американская компания Westinghouse, ядерное топливо которой внедряется на Южно-Украинской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации, обсудили вопросы поставок ядерного топлива.

Об этом говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, 20 августа, во время рабочей встречи исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никиты Константинова и президента компании Westinghouse Electric Ива Браше, обсуждались проблемы доработки конструкции тепловыделяющих сборок (ТВС), а также дальнейшие шаги по реализации проекта диверсификации поставок ядерного топлива на украинские АЭС.

Напомним, что по состоянию на конец июля текущего года в рамках опытно-промышленной эксплуатации в активной зоне энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС находилось 66 ТВС-W.

«Замечаний по эксплуатации активной зоны реактора нет, все ТВС-W герметичны», - сказано в сообщении.

Также в госкомпании отметили, что НАЭК «Энергоатом» сотрудничает с Westinghouse в рамках не только подписанного в 2008 году коммерческого контракта, но и межправительственного соглашения между США и Украиной с 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины.

Как сообщал УНИАН, Южно-Украинская атомная электростанция в период ремонтных работ на третьем энергоблоке планирует ввести в эксплуатацию стенд для инспекции тепловыделяющих сборок американской компании Westinghouse.

По словам первого вице-президента ГП НАЭК «Энергоатом» Александра Шавлакова, дальнейшее использование ядерного топлива американской компании Westinghouse, которое внедряется на Южно-Украинской АЭС в режиме опытно-промышленной эксплуатации, зависит от устранения выявленных ранее конструктивных недостатков.

На сегодняшний день в эксплуатации тепловыделяющих сборок производства фирмы Westinghouse на энергоблоке №3 в активной зоне его реактора находятся 66 ТВС-W.

В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они образовались в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Westinghouse - американская электротехническая и ядерная компания США. Основана изобретателем, промышленником и предпринимателем Джорджем Вестингаузем в 1886 году.