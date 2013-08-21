Иордания построит первый в стране ядерный реактор

Иордания объявила о решении построить первый в стране исследовательский ядерный реактор. Как заявил председатель Комиссии по атомной энергии Иордании Маджад Хаввари, реактор мощностью 5 МВт будет создан в Ирбиде, сообщает ИТАР-ТАСС.

Проект будет реализован при участии Корейского исследовательского института атомной энергии и компании "Дэу инжиниринг энд констракшн". Работы планируется завершить к 2016 году.

В будущем, по словам Хаввари, Иордания рассчитывает возвести несколько АЭС.