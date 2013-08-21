Бизнесмен Гуменюк подтвердил контроль над "Энергоинвест Холдингом"

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг», выигравшей 21 августа конкурс по продаже 60,77% госпакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Энергоинвест Холдинга".

Согласно сообщению, компания «Энергоинвест Холдинг» создана в 2013 году, основным направлением ее деятельности является инвестирование и развитие энергетических активов в Украине.

«Мы очень довольны, что победили в конкурсе. Конечно, будет развиваться (энергетический бизнес компании – УНИАН)», - прокомментировал УНИАН итоги конкурса председатель наблюдательного совета «Энергоинвест Холдинга» Евгений Опехайленко.

Также он сообщил, что компания владеет шахтой «Краснолиманская».

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены (641 млн грн).

Всего в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго» участвовали две компании.

В соответствии с электронной системой раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, собственником «Энергоинвест Холдинга» является компания Energoinvest Holding B.V. (Амстердам, Нидерланды).

В качестве специализации компании указана «неспециализированная оптовая торговля, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность холдинговых компаний». Уставный капитал компании составляет 150 млн грн. Общество зарегистрировано 20 июня т.г. Ранее (до 8 августа т.г.) собственником компании являлось ООО «Краснолиманская».

На сегодняшний день второй участник конкурса - группа "ТехНова" (Киев) контролирует три ТЭЦ в Черкассах, Чернигове и Сумах.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

СМИ связывают Игоря Гуменюка с группами "АРС" и "Инвестиции и развитие", кроме того, он был депутатом Верховной Рады 5-го и 6-го созыва от Партии регионов.